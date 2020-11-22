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  4. Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Anne ile oğlundan bir saat arayla acı haber

Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Anne ile oğlundan bir saat arayla acı haber

22.11.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Düğünde oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti! Anne ile oğlundan bir saat arayla acı haber

Malatya'nın Darende ilçesinde düğünde oynarken kalp krizi geçiren Mustafa Gürbüz (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz (78) de 1 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kahreden olay, dün akşam Darende'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yakınlarının düğününe katılan Mustafa Gürbüz, oynadığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Mustafa Gürbüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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1 SAAT SONRA ACILI ANNE DE FENALAŞTI

Oğlunun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nezik Gürbüz de 1 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve oğlu gibi kalp krizi geçirdiği belirlenen Nezik Gürbüz de kurtarılamadı.

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(DHA)

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