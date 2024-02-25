HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düğünde panik anları! Takı merasimi sırasında salonun tavanı alev alev yandı

Düğünde panik anları! Takı merasimi sırasında salonun tavanı alev alev yandı

25.02.2024 23:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir düğün salonunda takı töreni sırasında yangın çıktı. Salonun tavanı bir anda alev alırken, davetliler büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonundaki merasim sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev aldı.

MERSINDE-DUGUN-SALONUNDA-KORKUTAN-YANG_17630

PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Büyük korku yaşayan davetliler, panikle kendilerini dışarı attı. Düğün salonundaki yangın söndürülürken, yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.

MERSINDE-DUGUN-SALONUNDA-KORKUTAN-YANG_17630

Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulunduŞırnak'ta cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu
Fahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip ettiFahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip etti
Yer: Bodrum! Cezaevinden izinli çıktı cinayet işlediYer: Bodrum! Cezaevinden izinli çıktı cinayet işledi
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Muslera krizi

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Zelenskiy 2 yıl sonra açıkladı! 'Bizim için büyük kayıp'

Zelenskiy 2 yıl sonra açıkladı! 'Bizim için büyük kayıp'

Yer: Bodrum! Cezaevinden izinli çıktı cinayet işledi

Yer: Bodrum! Cezaevinden izinli çıktı cinayet işledi

Fahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip etti

Fahrettin Altun paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam’ın maçını böyle takip etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.