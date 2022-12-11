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  4. Düğünde şok olay! Davul çaldığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Düğünde şok olay! Davul çaldığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

11.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir davulcu katıldığı düğünde davul çaldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Karakese Mahallesi'nde M.B.’nin oğlunun 3 Aralık 2022 tarihinde yapılan düğün törenine davul zurna ekibi olarak davet edilen Bestami Fındık (63), adlı davulcu düğünde omzuna astığı davulu çaldığı esnada, kendisini izleyen davetlilerin üzerine bir anda yığılarak düştü.

Cep telefonları ile davulcu ve zurnacıyı kayda alan düğündeki davetliler, yere yığılan davulcuyu kaldırmaya çalıştı. Yerde hareketsiz yatan Bestami Fındık’a olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen davulcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden ölen Bestami Fındık’ın toprağa verildiği öğrenildi. (İHA)

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Davulcu davul

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