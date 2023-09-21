Düğündeki damat ve gelinin twerk atışması sosyal medyada gündem oldu! Davetliler büyük bir şaşkınlıkla izledi

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken görüntülerde ilk olarak gelinin bir sandalyeye oturduğu ve damadın dans etmeye başladığı anlar yer aldı. Kalça ve el hareketleriyle dans performansını destekleyen damat davetlilerden tam not almayı başardı.

GELİN DAMADIN YERİNİ ALINCA...

Sandalyeye damat oturunca ise bu kez dans pistine gelin geçti. Gelininin twerk yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum yağdı.

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