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    4. Düğündeki damat ve gelinin twerk atışması sosyal medyada gündem oldu! Davetliler büyük bir şaşkınlıkla izledi

    Düğündeki damat ve gelinin twerk atışması sosyal medyada gündem oldu! Davetliler büyük bir şaşkınlıkla izledi

    21.09.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada kaydedilen bir düğüne ait görüntüler kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Gelin ve damadın düğünlerine özel olarak hazırladıkları dans gösterisi davetliler ve sosyal medyanın beğenisini topladı. Gelin ve damadın dans kapışmasını anımsatan performansı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

    Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken görüntülerde ilk olarak gelinin bir sandalyeye oturduğu ve damadın dans etmeye başladığı anlar yer aldı. Kalça ve el hareketleriyle dans performansını destekleyen damat davetlilerden tam not almayı başardı.

    GELİN DAMADIN YERİNİ ALINCA...

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    Sandalyeye damat oturunca ise bu kez dans pistine gelin geçti. Gelininin twerk yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum yağdı.

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    Dans düğün Twerk twerk dans

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