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Düğüne gittiler hastanelik oldular! Gaz kaçağı 85 kişiyi zehirledi: 2'si bebek 3 kişinin durumu ağır

17.11.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 85 kişi zehirlendi. Devrekani ilçesinde yaşanan olayda, zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık ve 1,5 yaşındaki iki bebeğin de bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Düğüne gittiler hastanelik oldular! Gaz kaçağı 85 kişiyi zehirledi: 2'si bebek 3 kişinin durumu ağır

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 85'e yükseldi.

İlçedeki bir düğün salonuna gelen davetlilerden bazıları düğün devam ederken rahatsızlandı.

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SAYI 85'E YÜKSELDİ

İlk belirlemelere göre 40 kişi Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra ambulans ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvuranların sayısı 85'e yükseldi.

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Bazı vatandaşlar ise Devrekani Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenenlerden 6 aylık ve 1,5 yaşındaki bebekler ile 75 yaşındaki bir kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.

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"TAKI TAKARKEN KUSUYORLARDI, BAYILMIŞLARDI"

Düğün salonundaki 7 yaşındaki Alper Eymen Kılıçoğlu, AA muhabirine, salonunun çok kalabalık olduğunu söyledi.

Kendisinin kantine gittiğini anlatan Kılıçoğlu, "Kantinde bir çocuk bayılmıştı. Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı. Ambulanslar geldi. Benim kuzenimin midesi bulandı." dedi.

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Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, "Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı gidiyoruz." diye konuştu. (AA)

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Kastamonu düğün

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