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Düğüne hamile altı kadınla katıldı, 'hepsinin babası benim' dedi

26.11.2020 13:15 | Son Güncelleme:
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Düğüne hamile altı kadınla katıldı, 'hepsinin babası benim' dedi

Nijeryalı gece kulübü sahibi Mike Eze-Nwalie Nwogu, katıldığı bir düğüne altı hamile kadınla katılarak tüm dikkati üzerine çekti. Sosyal medyada Pretty Mike olarak da tanınan Mike, altı çocuğun da babası olduğunu iddia etti.

Bir düğünde tüm gözler genelde gelin ve damat üzerindedir, bu düğün hariç!

Nollywood oyuncusu William Uchemba ve eşi Brunella Oscar’ın büyük gününe öyle bir misafir katıldı ki, herkes yalnızca bu konuk hakkında konuştu.

Nijeryalı gece kulübü sahibi Mike Eze-Nwalie Nwogu, katıldığı bir düğüne altı hamile kadınla katılarak tüm dikkati üzerine çekti. Sosyal medyada Pretty Mike olarak da tanınan Mike, altı çocuğun da babası olduğunu iddia etti.

İnsanlar Mike’ın tavrını tartışmalı buldu.

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Mike’la birlikte düğüne katılan tüm kadınlar göz alıcı gri giysiler giydi. Instagram’da yanındaki tüm hamile kadınlarla birlikte video paylaşan Mike, videoda hamile kadınların karınlarını tek tek öptü. Mike, videoyu “Film hilesi değildir, biz hayatımızı en iyi şekilde yaşıyoruz” notuyla paylaştı.

Video, takipçilerden farklı yorumlar aldı. Bazıları videoya olumlu yorumlar bırakırken bazıları çifti gölgede bırakmakla suçladı.

Bir takipçi “Pretty Mike William Uchemba’nın düğününe altı hamile kadınla katıldı. Bu nedenle düğün mekanımı korumam gerek. Özel günümde gelip böyle bir şey yapamayacaksın” dedi.

Başka bir takipçi ise “Bugüne kadar her şeyi gördüğümü düşünmüştüm” dedi.

Pretty Mike ilk kez bir düğüne şaşırtıcı bir şekilde katılmıyor. Mike, 2017’de bir düğüne iki kadınla birlikte katıldı ve boynundaki tasmayla köpek gibi dört ayak üzerinde yürüyerek öfkelere neden oldu.


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