Düğünler yasaklandı mı? Hafta sonu düğün yapılıyor mu? Bakanlıktan genelge...

Gelin ve damat adaylarının tatlı telaşlar ile hazırlandıkları bu güzel günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen çiftler, pandemi kuralları hakkında bilgi almak istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan kabine toplantısı sonrasında normalleşme ile ilgili alınan kararlar paylaşıldı. Bu kararlar arasında düğünlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler de yer aldı.

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

Yayınlanan genelgede; “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulanmasına aynen devam edilecek. Daha önce kısıtlama uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde ise İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.” İfadeleri kullanıldı.