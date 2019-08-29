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Düğünlerine engelsiz taksi ile gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 5 yıl önce kaldıkları engelli rehabilitasyon merkezinde tanışıp evlenmeye karar veren Halime Öndüç (46), ile Yaşar Büyüktepe (57), düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde 5 yıl önce kaldıkları engelli rehabilitasyon merkezinde tanışıp evlenmeye karar veren Halime Öndüç (46), ile Yaşar Büyüktepe (57), düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz taksi, çiftin gelin arabası oldu. Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan doğuştan bedensel engelli Halime Ödünç ile 19 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olan Yaşar Büyüktepe, 5 yıl önce kent merkezinde özel bir yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezinde tanıştılar. 2016 yılında Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezinde arkadaşlıklarını sürdüren engelli çift, 6 ay önce de evlilik kararı aldı. Ailelerinin desteğiyle evlilik hazırlığı yapan Halime Öndüç ve Yaşar Büyüktepe ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Törenin yapıldığı salona 'Aşk engel tanımaz' yazılı Turhal Belediyesi'ne ait engelsiz taksi ile gelen çiftin nikahını Belediye Başkanı İlker Bekler kıydı. Nikahın ardından Halime Öndüç ve Yaşar Büyüktepe çifti tekerlekli sandalyeleriyle oynadılar. Çifti aileleri ve engelli arkadaşları da yalnız bırakmadı. Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Halime Öndüç, "Şu an çok mutluyum. Çok büyük badireler atlattık. Sabrın sonu mutlu olmakmış. Mutluyuz çok şükür. Tek idik iki olduk. Eşimin bundan sonra iki ayağı, iki kolu, iki gözü, iki kulağı olacağım. Bir ömür boyu, darısı bütün bekarlara aşk engel tanımıyor" dedi. Yaşar Büyüktepe ise çok mutlu olduğunu söyledi. 'ONLAR İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK' Engelli çiftin nikahlarını kıyan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ise, "Engelli kardeşlerimizin bize olan müracaatlarından sonra kendileri için elimizden geleni yaptık. Güzel bir organizasyon oldu. Engelli aracımızı onlara gelin arabası olarak tahsis ettik. Burada şehrimizin ileri gelenleri halkımız ile beraber güzel bir nikah töreni gerçekleştirdik. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

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