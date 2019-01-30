Düğünlerini yetimhanede çocuklarla kutladılar

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde bir çift, düğünlerinde yetimhaneyi ziyaret edip kutlamalara çocuklarla devam etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler takdir topladı.

Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti’nde Şamil ve Medine isimli bir çift, resmi nikahları sonrası gelinlik ve damatlıkları ile bölgedeki bir yetimhaneyi ziyaret etti. Yetimhanedeki çocukların düğünlere katılmak istediği ama bunu yapamadıkları için üzülmeleri sebebiyle düğünlerine yetimhanedeki çocuklarla devam eden çiftin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Kasım ayı başlarında gerçekleşen düğünün sosyal medyaya henüz düşen görüntüleri ile çift anlamlı davranışlarıyla takdir topladı. Çocukların sevinçleri videoya yansırken, çift gerçekleştirdikleri etkinliğin bir geleneğe dönüşmesini umduklarını belirtti.

