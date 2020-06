Dukan diyeti nedir, nasıl yapılır?

Atak aşaması hızlı kilo kaybını hedeflemektedir: 2 ila 10 gün arasında 2-3 kg vermek. Bunun, metabolizmayı harekete geçirmenin bir yolu olduğu söylenir. Diyet süresince 68 çeşit protein arasından istediğinizi seçebilirsiniz, ancak sadece yağsız proteinleri yiyebilirsiniz. Miktar ise sınırsızdır. Kalori sayımı yapılmaz. Bu aşamada izin verilen tek karbonhidrat kaynağı ise 1,5-2 yemek kaşığı yulaf kepeğidir. Yulaf kepeği lif bakımından oldukça zengindir ve açlığı bastırmaya yardımcı olur, çünkü midede 20 kata kadar genişler. Bu aşamada her gün en az 1.5 litre su tüketilmeli ve her gün 20 dakika egzersiz yapılmalıdır.

Diyet; yaşınıza, kilo verme geçmişinize ve diğer faktörlere bağlı olarak "gerçek" ağırlığınızı hesaplayarak başlar. Her aşamada ne kadar kalacağınız, "gerçek" ağırlığınıza ulaşmak için ne kadar kilo vermeniz gerektiğine bağlıdır.

Dukan, 1970'lerde ortaya çıkardığı bu diyeti; et hariç, kilo vermek için herhangi bir gıdayı yemekten vazgeçebileceğini söyleyen obez bir hastasından esinlenerek yaratmış. Hastalarının çoğunun, diyeti uyguladıktan sonra etkili bir şekilde kilo verdiklerini gören Dukan, 2000 yılında da diyeti her yönüyle ele aldığı “Dukan Diyeti” kitabını yayınladı.

Bu aşamada amaç kilo vermemek, ancak kilo almaktan da kaçınmaktır. Her gün sınırsız sebze, iki dilim tam tahıllı ekmek ve protein tüketilebilir. Haftada bir ya da iki defa nişastalı besin tüketilebilir ya da kutlama yemeği yapılabilir. Kutlama yemeğinde istenilen yiyecekler yenilebilir. Bu aşamada günde 25 dakika egzersiz yapılır.

Bu aşama, diyete 32 spesifik sebze ekleyerek, hedef koyulan vücut ağırlığına daha yavaş bir şekilde ulaşmaya yardımcı olmayı amaçlar. Meyveye izin verilmez. Seyir aşamasındaki kişi haftada 2 kilogram vermeyi amaçlamalıdır. Atak aşamasında olduğu gibi, sınırsız miktarda az yağlı protein ve ıspanak, bamya, marul ve yeşil fasulye gibi nişastasız sebzelerden yenilebilir. Bununla birlikte tüketim şekli değiştirilir. Bir gün sadece yağsız protein tüketilirken, ertesi gün düşük nişastalı sebzelerle yağsız protein birlikte tüketilir. Her gün 1,5 litre su içmeye ve 1,5 kaşık yulaf kepeği tüketmeye devam edilir. Havuç, mısır ve bezelyeye nişasta içeren besinler olduğu için izin verilmez.

4. İstikrar aşaması (süresiz)

Bu, diyetin uzun vadeli bakım bölümüdür. Kilo kaybetmek veya kilo almak beklenmemelidir. Basit kurallara uyulduktan sonra istenen her şey yenilebilir. Her hafta, atak aşamasında olduğu gibi, sadece protein tüketilecek bir gün belirlenmelidir. Her gün 3 yemek kaşığı yulaf kepeği yenilmeli ve 20 dakika egzersiz yapılmalıdır. Asansör ve yürüyen merdiven kullanılmamalıdır. İstikrar aşaması, kişinin yaşam tarzının bir parçası haline gelen uzun vadeli bir plandır. Yapay tatlandırıcılar, sirke, şekersiz sakız ve baharat tüketilebilir. Dukan diyeti ile zayıflayanlara bu aşamada multivitamin ve mineral takviyesi almaları tavsiye edilir.

Yiyebilecekleriniz

Sığır ve dana eti, kümes hayvanları, karaciğer, böbrek, dil, her tür balık ve kabuklu deniz ürünleri, yumurta, yağsız süt ürünleri (süt, yoğurt, süzme peynir), tofu, ıspanak, lahana, marul ve diğer yeşil yapraklılar, biber, kuşkonmaz, enginar, mantar, domates, kereviz, yeşil fasulye, soğan, kabak, yulaf kepeği, zeytinyağı (seyir aşamasından itibaren), güçlendirme aşamasında günde 1 porsiyon meyve.