Dukan diyeti nedir, nasıl yapılır?

2000'li yılların başında oldukça konuşulan ve ilgi gören diyet, 4 aşamadan oluşur. Yüksek oranda protein ve düşük miktarda karbonhidrat içeren, kişinin beslenme tarzını büyük ölçüde değiştirmesini gerektiren bir diyettir.

Dukan, 1970'lerde ortaya çıkardığı bu diyeti; et hariç, kilo vermek için herhangi bir gıdayı yemekten vazgeçebileceğini söyleyen obez bir hastasından esinlenerek yaratmış. Hastalarının çoğunun, diyeti uyguladıktan sonra etkili bir şekilde kilo verdiklerini gören Dukan, 2000 yılında da diyeti her yönüyle ele aldığı “Dukan Diyeti” kitabını yayınladı.

Dukan diyeti, içerisinde 4 aşama barındırır: 2 adet kilo kaybı aşaması ve 2 adet koruma aşaması.

Diyet; yaşınıza, kilo verme geçmişinize ve diğer faktörlere bağlı olarak "gerçek" ağırlığınızı hesaplayarak başlar. Her aşamada ne kadar kalacağınız, "gerçek" ağırlığınıza ulaşmak için ne kadar kilo vermeniz gerektiğine bağlıdır.

1. Atak aşaması (1-7 gün)

Atak aşaması hızlı kilo kaybını hedeflemektedir: 2 ila 10 gün arasında 2-3 kg vermek. Bunun, metabolizmayı harekete geçirmenin bir yolu olduğu söylenir. Diyet süresince 68 çeşit protein arasından istediğinizi seçebilirsiniz, ancak sadece yağsız proteinleri yiyebilirsiniz. Miktar ise sınırsızdır. Kalori sayımı yapılmaz. Bu aşamada izin verilen tek karbonhidrat kaynağı ise 1,5-2 yemek kaşığı yulaf kepeğidir. Yulaf kepeği lif bakımından oldukça zengindir ve açlığı bastırmaya yardımcı olur, çünkü midede 20 kata kadar genişler. Bu aşamada her gün en az 1.5 litre su tüketilmeli ve her gün 20 dakika egzersiz yapılmalıdır.