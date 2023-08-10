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  4. Dükkanı basıp çalışanı hastanelik ettiler! Dehşet anları kamerada

Dükkanı basıp çalışanı hastanelik ettiler! Dehşet anları kamerada

10.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da dehşete düşüren bir darp olayı yaşandı. Parti ve süsleme malzemeleri satan bir dükkanı basan 2 şüpheli, çalışan genci hastanelik etti. İddiaya göre 2 şüpheli, alacak verecek meselesi yüzünden dükkanda çalışan gence tekme tokat saldırdı. Olay, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde geçtiğimiz Salı günü yaşandı. Müşteriler içeride alışveriş yaparken dükkana giren 2 şüpheli, kasa arkasında bulunan dükkan çalışanlarına aldırış etmeden çalışan 1 kişiye saldırdı. Bu sırada dükkan kasası önünde bulunan malzemeler yere düştü.

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Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga sırasında içeride bulunan müşteri ve iki çocuk korku yaşayarak kaçtı. Kasada bulunan 2 kişinin müdahale etmeye çalıştığı kavga bir süre de dükkan merdivenlerinde devam etti.

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Uzun süre tekme yumruklara maruz kalan genç yaralandı. Araya girenlerin ayırdığı kavga sırasında yaşanan kargaşa ve bağırışmalar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Görüntülerde içeride müşteriler varken, 2 şüphelinin çalışana tekme tokat saldırması ve bu sırada dükkanda bulunan iki çocuğun ve müşterinin kaçma anı görülüyor.

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(DHA)

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Gaziosmanpaşa kavga darp

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