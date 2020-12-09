Dul kalan iki su samuru, çöpçatanlık uygulaması sayesinde kavuştu

16 yaşındaki en iyi dostu ve ‘hayatı arkadaşı' Apricot’u (Kayısı) kaybetmesinin ardından yalnız kalan 10 yaşındaki su samuru Harris, bakıcılarını endişelendirmeye başladı.

İngiltere'nin Cornwall'da yer alan Cornish Fok Barınağı'ndaki Harris'ten sorumlu bakıcılar, sevimli hayvanın yalnızlığına bir çare bulmak istedi. Bakıcıları, sadece su samurları için Fishing for Love (Aşk için balıkçılık) adlı bir uygulama yapılandırdı ve uygulama işe yaradı.

Yalnız Harris, uygulama sayesinde Yorkshire şehrindeki Deniz Yaşamı Scarborough Barınağı'nda bulunan ve hayat arkadaşını kaybettikten sonran Harris gibi yalnızlıktan mustarip 'Pumpkin' (Balkabağı) adlı su samuruyla tanıştı.

'NOEL ZAMANINDA AŞKI BULDU'

Şu an yeni tanışan çift için her şey gayet güzel gidiyor ve en son ilişkilerini bir adım ileri götürerek aynı yerde yaşamaya başladılar.

Harris'in bir eş bulduğuna dair müjdeyi veren açıklamada, "Noel zamanında Deniz Yaşamı Scarborough su samuru aşkı buldu" açıklamasını yaptı.

NASIL DENK GELDİLER?

Eric adlı hayat arkadaşını kaybeden Pumpkin'in bakıcısı, su samurlar için yapılandırılan çöpçatanlık uygulamasında, birkaç kötü eşleşmenin ardından Harris'in profiline denk geldi ve onun 'dikkat çekici bir su samuru' olduğuna karar verdi.