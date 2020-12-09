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  4. Dul kalan iki su samuru, çöpçatanlık uygulaması sayesinde kavuştu

Dul kalan iki su samuru, çöpçatanlık uygulaması sayesinde kavuştu

09.12.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Dul kalan iki su samuru, çöpçatanlık uygulaması sayesinde kavuştu

Hayat arkadaşlarını kaybettikten sonra yalnızlıkla boğuşan Harris ve Pumpkin adlı su samurları, bir çöpçatanlık uygulaması sayesinde 'tanışıp' bir araya geldi.

16 yaşındaki en iyi dostu ve ‘hayatı arkadaşı' Apricot’u (Kayısı) kaybetmesinin ardından yalnız kalan 10 yaşındaki su samuru Harris, bakıcılarını endişelendirmeye başladı.

İngiltere'nin Cornwall'da yer alan Cornish Fok Barınağı'ndaki Harris'ten sorumlu bakıcılar, sevimli hayvanın yalnızlığına bir çare bulmak istedi. Bakıcıları, sadece su samurları için Fishing for Love (Aşk için balıkçılık) adlı bir uygulama yapılandırdı ve uygulama işe yaradı.

Yalnız Harris, uygulama sayesinde Yorkshire şehrindeki Deniz Yaşamı Scarborough Barınağı'nda bulunan ve hayat arkadaşını kaybettikten sonran Harris gibi yalnızlıktan mustarip 'Pumpkin' (Balkabağı) adlı su samuruyla tanıştı.

'NOEL ZAMANINDA AŞKI BULDU'

Şu an yeni tanışan çift için her şey gayet güzel gidiyor ve en son ilişkilerini bir adım ileri götürerek aynı yerde yaşamaya başladılar.

Harris'in bir eş bulduğuna dair müjdeyi veren açıklamada, "Noel zamanında Deniz Yaşamı Scarborough su samuru aşkı buldu" açıklamasını yaptı.

NASIL DENK GELDİLER?

Eric adlı hayat arkadaşını kaybeden Pumpkin'in bakıcısı, su samurlar için yapılandırılan çöpçatanlık uygulamasında, birkaç kötü eşleşmenin ardından Harris'in profiline denk geldi ve onun 'dikkat çekici bir su samuru' olduğuna karar verdi.

Açıklamada, "Erkeğin dişinin bölgesine götürülmesi daha iyi, böylece erkek ilk buluşmada kendini daha kolay bir şekilde dişiye boyun eğecek" ifadelerine yer verildi.

"Hem Pumpkin hem de burada Scarborough'daki ekip için son derece üzücü bir dönemin ardından Pumpkin'in yeninden mutlu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyarız. Aynı zamanda Harris de çok güzel bir şekilde yerleştirildi" diye devam edilen açıklamada, 'çiftin uyum içinde yaşamalarına ve bundan sonra mutlu olmalarına hiçbir sebep de olmadığı belirtildi.

HEPSİ O KADAR ŞANSLI DEĞİL

Ancak birçok su samuru Harris ve Pumpkin çifti kadar şanslı değil. Geçen ay yayımlanan bir araştırmaya göre nehir su samurlarının penis kemiğinin çevre kirliliği ve Kanada'nın petrol endüstrisinden gelen toksik kimyasallar nedeniyle daha da zayıfladığı, bu hayvanların nüfusunun azaldığı ve daha kırılgan hale geldiği sonuçları paylaşıldı.

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