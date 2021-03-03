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Dün ABD bugün AB'den Rusya'ya yaptırım!

03.03.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Dün ABD bugün AB'den Rusya'ya yaptırım!

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Alexei Navalny'nin hapse atılmasına tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın dört üst düzey Rus yetkiliye dün ABD ile eş zamanlı olarak yaptırım getirdi.

Yaptırım kararı geçen hafta AB Dışişleri bakanları tarafından onaylanmıştı.

ABD de Navalny'ye suikast girişimi nedeniyle dün Rus kişi ve kurumlarına yaptırım açıklamıştı.

AB yaptırımları, Putin'e doğrudan rapor veren ve büyük soruşturmaları idare eden komitenin başındaki Alexander Bastrykin'in de dahil olduğu dört kişiye getirildi.

AB yaptırımları ayrıca Rusya'nın baş savcısı Igor Krasnov'u, Rusya Ulusal Muhafızları'nın başı Viktor Zolotov'u ve federal hapishane hizmetlerinin idarecisi Alexander Kalashnikov'u kapsıyor.

Yaptırım getirilen isimlerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasakları getirilecek.

Öte yandan, AB'nin bu sembolik yaptırımları, Avrupa'ya seyahat eden Putin'e yakın varlıklı iş insanlarının cezalandırılmasını isteyen Navalny destekçilerinin beklentilerini karşılamadı.

Uzmanlara göre, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Batılı devletlerin Rus ekonomisine 2014'te getirdiği yaptırımlara kıyasla seyahat yasaklarının ve varlık dondurma tedbirlerinin çok az etkisi bulunuyor çünkü devlet yetkililerinin AB bankalarında paraları bulunmuyor ve bu kişiler AB'ye seyahat etmiyorlar.

Geçen yıl Ağustos ayında sinir gazıyla zehirlendikten sonra ilk kez Almanya'dan Rusya'ya geri dönen ve Ocak ayı ortasında tutuklanan muhalif lider Navalny, destekçilerine protesto yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Sovyet tarzı sinir gazı Novichok ile zehirlendiği açıklanan Navalny, Rusya'da komaya girdikten sonra Berlin'de tedaviye alınmıştı. Navalny, sinir gazının kendisine Rus devlet güvenlik görevlileri tarafından verildiğini söylemişti.

Kremlin Navalny'nin başına gelenler ile bağlantısı olduğunu ve zehirlendiğini gösteren bir kanıt görmediğini ifade ediyor.


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Avrupa Birliği Rusya

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