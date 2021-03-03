Dün ABD bugün AB'den Rusya'ya yaptırım!

Yaptırım kararı geçen hafta AB Dışişleri bakanları tarafından onaylanmıştı.

ABD de Navalny'ye suikast girişimi nedeniyle dün Rus kişi ve kurumlarına yaptırım açıklamıştı.

AB yaptırımları, Putin'e doğrudan rapor veren ve büyük soruşturmaları idare eden komitenin başındaki Alexander Bastrykin'in de dahil olduğu dört kişiye getirildi.

AB yaptırımları ayrıca Rusya'nın baş savcısı Igor Krasnov'u, Rusya Ulusal Muhafızları'nın başı Viktor Zolotov'u ve federal hapishane hizmetlerinin idarecisi Alexander Kalashnikov'u kapsıyor.

Yaptırım getirilen isimlerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasakları getirilecek.

Öte yandan, AB'nin bu sembolik yaptırımları, Avrupa'ya seyahat eden Putin'e yakın varlıklı iş insanlarının cezalandırılmasını isteyen Navalny destekçilerinin beklentilerini karşılamadı.

Uzmanlara göre, Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Batılı devletlerin Rus ekonomisine 2014'te getirdiği yaptırımlara kıyasla seyahat yasaklarının ve varlık dondurma tedbirlerinin çok az etkisi bulunuyor çünkü devlet yetkililerinin AB bankalarında paraları bulunmuyor ve bu kişiler AB'ye seyahat etmiyorlar.