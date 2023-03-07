Dün akşam açıklanmıştı! Akşener hakkında çok konuşulacak 'İstemeyecek' iddiası: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olurken...

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle yola çıkan Millet İttifakı, dün akşam Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle kritik bir eşiği geride bıraktı. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilmesi formülüyle masadaki anlaşmazlık sona ererken Akşener'in, ittifakın iktidar olması durumunda 5 genel başkanın kazanacağı haktan vazgeçeceği ileri sürüldü.

5 GENEL BAŞKAN İÇİN KARAR

Günlerdir siyasetin gündeminde yaşanan hareketliliğin merkezindeki isimlerden olan İYİ Parti lideri Akşener, perşembe günkü 6'lı masa toplantısının ardından kurmaylarını toplamış, ertesi gün yaptığı açıklamada sert ifadelerle 6'lı masadan kalkmıştı. Akşener masaya geri dönerken, Millet İttifakının dün akşam açıkladığı metinlerde iktidar olmaları durumunda 5 genel başkan ve ABB ve İBB belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması kabul edildi.

BAŞBAKAN OLMAK İSTERKEN...

Akşener ise bugüne dek neredeyse her konuşmasında başbakan olmak istediğini ve 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı olmaktan feragat ettiğini belirtiyordu. Akşener, gazeteci Özlem Gürses'in iddiasına göre bu akşam HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olarak katılacağı canlı yayın programında dün akşam alınan kararla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapacak.

"İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLAYACAK"

Akşener'in, bu akşamki programda cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemediğini açıklayacağını öne süren Gürses, "Vekil olup partisinin başında kalarak İYİ Parti'yi büyütmek için çalışacağını açıklayacakmış" ifadelerini kullandı.



