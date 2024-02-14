HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek' deyip belgeyi gösterdi! Kanal İstanbul projesinde yeni kararı İmamoğlu açıkladı

'Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek' deyip belgeyi gösterdi! Kanal İstanbul projesinde yeni kararı İmamoğlu açıkladı

14.02.2024 12:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin Kanal İstanbul'un imar planı hakkında açtığı davayla ilgili gelişmeyi Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu'nun açıklamasına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı imar planı değişikliği iptal edildi. İmamoğlu, mahkeme kararının dün akşam ulaştığını belirterek "Tarihe geçecek bir belgeyi paylaşacağım" dedi.

'Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek' deyip belgeyi gösterdi! Kanal İstanbul projesinde yeni kararı İmamoğlu açıkladı

'Çılgın proje' olarak da anılan Kanal İstanbul projesinde flaş bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, mahkemenin kararını açıklarken ayrıca "Bu talan projesine hap karşı durduk, durmaya devam edeceğiz dedi.

53443

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

"Dün akşam elimize ulaşan, tarihe geçecek bir belgeyi paylaşacağım" diyen İmamoğlu, mahkeme kararını şöyle açıkladı:

"Dün akşam itibarıyla İstanbul 11. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul 1. Etap Projesi'ne ilişkin yaptığımız itirazı karara bağladı. Bu karar elbette kesin değil idare mahkeme kararı olduğu için. Kararın gereklerinin 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar, Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının hüküm altına alınmasının belgesidir."

İmamoğlu ayrıca Kanal İstanbul projesiyle ilgili "İBB olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'u ve Marmara Denizi'ni geri dönülemez felaketlere sürükleyecek olan bu talan projesine hep karşı durduk, durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Programının ardından sosyal medya hesabından da karara ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, şehrimize milyonlarca yeni nüfus getirecek, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ziyaretçi' kararı sonrası İstanbul Üniversitesi'nde yeni gelişme'Ziyaretçi' kararı sonrası İstanbul Üniversitesi'nde yeni gelişme
'Güçlü bir ihtimal' diyerek açıkladı! 'MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi...''Güçlü bir ihtimal' diyerek açıkladı! 'MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi...'
“Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi”“Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi”
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
En Çok Okunan Haberler
500 liralık banknotun basılmama sebebini açıkladı!

500 liralık banknotun basılmama sebebini açıkladı!

Büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak?

Büyük facianın ardından büyük tehlike: Yağmur yağarsa ne olacak?

Akşener Meclis kürsüsünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Akşener Meclis kürsüsünde hıçkıra hıçkıra ağladı

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

Oyun oynamak için izin alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı

CHP'li isimden 1 Nisan iddiası: 'Kılıçdaroğlu'nu indirdin, Özel'i de yiyeceksin'

CHP'li isimden 1 Nisan iddiası: 'Kılıçdaroğlu'nu indirdin, Özel'i de yiyeceksin'

Aylar önce yaklaşan tehlikeyi resmen eliyle göstermiş!

Aylar önce yaklaşan tehlikeyi resmen eliyle göstermiş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.