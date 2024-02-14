'Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek' deyip belgeyi gösterdi! Kanal İstanbul projesinde yeni kararı İmamoğlu açıkladı

'Çılgın proje' olarak da anılan Kanal İstanbul projesinde flaş bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, mahkemenin kararını açıklarken ayrıca "Bu talan projesine hap karşı durduk, durmaya devam edeceğiz dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

"Dün akşam elimize ulaşan, tarihe geçecek bir belgeyi paylaşacağım" diyen İmamoğlu, mahkeme kararını şöyle açıkladı:

"Dün akşam itibarıyla İstanbul 11. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul 1. Etap Projesi'ne ilişkin yaptığımız itirazı karara bağladı. Bu karar elbette kesin değil idare mahkeme kararı olduğu için. Kararın gereklerinin 30 gün içinde yerine getirilmesi istendi. Bu karar, Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının hüküm altına alınmasının belgesidir."

İmamoğlu ayrıca Kanal İstanbul projesiyle ilgili "İBB olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul'u ve Marmara Denizi'ni geri dönülemez felaketlere sürükleyecek olan bu talan projesine hep karşı durduk, durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Programının ardından sosyal medya hesabından da karara ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, şehrimize milyonlarca yeni nüfus getirecek, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





