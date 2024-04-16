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Dün boşanma dilekçesini geri çekti, bugün öldürüldü! Antalya'da korkunç olay

16.04.2024 10:53
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Antalya Serik'te Fatih Yılmaz, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nursel Yılmaz'ı av tüfeğiyle katletti. Ardından aynı silahla intihar etti. Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Yılmaz'ın dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.

Dün boşanma dilekçesini geri çekti, bugün öldürüldü! Antalya'da korkunç olay

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldüren Fatih Yılmaz, aynı silahla yaşamına son verdi.

Fatih Yılmaz (41) ile eşi Nursel Yılmaz (38) arasında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisindeki kendilerine ait arazide bulundukları sırada tartışma çıktı. Fatih Yılmaz, tartışma sırasında eşini yanında bulunan av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

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Nursel Yılmaz

TELEFONLA YAKINLARINI ARADI

Fatih Yılmaz'ın intihar etmeden önce telefonla arayarak "Hakkınızı helal edin" dediği yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Fatih Yılmaz

BOŞANMA DİLEKÇESİNİ DÜN GERİ ALMIŞ

Çiftin ayrılmamaları konusunda daha önce yakınları tarafından ikna edildiği, boşanma dilekçesi veren Nursel Yılmaz'ın dün dilekçeyi geri aldığı, bugün için de psikoloğa gitmek için randevu aldıkları belirtildi.

Çiftin ikisi kız üç çocuğu olduğu öğrenildi.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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