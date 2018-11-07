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Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te görevine dün başlayan Vali Davut Gül, bugün öğle vakti yemekhaneye gitti, sıraya girerek aldığı yemeğini, personeller ile bir arada yedi.

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Son kararname ile Sivas'tan Gaziantep'e atanan ve dün göreve başlayan Vali Davut Gül, kentte temaslarını sürdürüyor. Makamında da tebrikleri kabul eden Vali Gül, öğle vakti valilik yemekhanesini ziyaret etti. Buradaki valilik personeli ile tokalaşan Vali Gül, daha sonra personellerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Kendisine yer verenlere teşekkür eden ve sıra bekleyen Vali Gül, aldığı yemeğini de valilik personelleri ile birlikte yedi.

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Vali Gül, öğle vakti valilik personellerini şaşırtan bu davranışını ise sosyal medya hesabından; "Mesai arkadaşlarımızın yemekhanesini ziyaret ettik, Gaziantep’te vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunacağız" notuyla paylaştı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kameralar önünde bu şekilde olabilir. zaten vali binasında çalışanlara kötü yemek vermezler devlet parası yiyorlar. bırakın orayıda özel sektörler işçilerine ne yemek yediriyorlar onları kontrol edin. geçen gün bir tekstil dükkanına gitti. kendileri bizim müşterimiz olur muhabbet geçti aradan yemeği 5 liradan alıyormuş catering den. düşünün 3 çeşit 5 lira ya arkadaşlar dışarda en kötü çorba 7 lira şuan 3 çeşit nasıl bir yemek veriyor 5 liraya ve o adamlardan performans bekleniyor.
başka valiler gibi karşılama kuyruğu da yaptırmamışsa HELAL OLSUN diyorum...
Aslında NORMAL ve Olması GEREKEN ZATEN bu; İDARECİLERİMİZ Yıllardır Halktan Kopuk YAŞAM SÜRDÜRDÜKLERİ için NORMAL olan Bu Olay Bizlere Çok GARİP - Çok Önemli - Çok olağan üstü GELİYOR. Bizim il deki, VALİ de; Kimseyi görmemek için RENKLİ CAMLI ARAÇLA Geziyor. Evinin Yanı - Arkası ve Az ilerisindeki, KALDIRIM İŞGALLERİNİ GÖRMÜYOR. Keşke Her Vali - Kaymakam - Emniyet Müdürleri ve Yardımcıları, Günde 1 - 2 saat Halkın içinde YÜRÜSELER. Pazarlarda alışverişler yapsalar. Trafik - Kaldırım İşgalleri - Fahiş Fiyat Uygulamaları - Canlı Müzikler ile UYUYAMAYAN Halkı GÖRSELER. Saygılarımla
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