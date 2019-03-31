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Dündar oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar oyunu kullandı.

Dündar oy kullandı

Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar oyunu kullandı. Oy kullanacağı okula ailesiyle birlikte gelen Dündar çıkışta, "Biz üzerimize düşeni yaptık. İnşallah vatana millete hayırlı olacaktır" dedi.
Osmangazi ilçesi mevcut belediye başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, eşi ve kızları ile birlikte oyunu kullandı. Oy kullanma işlemini Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştiren Dündar’a çıkışta vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kimseyi kırmayarak herkesle fotoğraf çektiren Dündar, seçimle ilgili de kısa bir açıklama yaptı. Dündar açıklamasında, "3 aylık bir seçim hazırlık sürecinin ardından bugün oylarımızı kullandık. Bizim gibi herkesin oylarını kullandığını umut ediyoruz. Akşam hep beraber ne olacağına bakacağız. Sonuçlar vatanımıza, milletimize hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Dündar oy kullandı

Dündar oy kullandı

Dündar oy kullandı

Dündar oy kullandı

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