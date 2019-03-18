KADIN

Dünya, 10 dakikadan daha kısa sürede 6 bebek dünyaya getiren kadını konuşuyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 18.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

ABD'nin Houston kentinde Thelma Chiaka adlı bir kadın, dokuz dakika içinde altı bebek dünyaya getirdi. Anne Chaika, dördü erkek, ikisi kız olan altızların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Dünya, 10 dakikadan daha kısa sürede 6 bebek dünyaya getiren kadını konuşuyor

Cuma sabahı Texas Kadın Hastanesi'nde sabaha karşı dünyaya gelen ikiz kızlara Zina ve Zuriel adları verildi. İkişer ikiz olarak dünyaya gelen oğlan bebeklerine henüz isim verilmedi.

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4,7 MİLYARDA BİR İHTİMAL

Hastane yetkilileri bir annenin altız bebek dünyaya getirme ihtimalinin 4.7 milyarda bir olduğunu söylüyor.

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Bir insanın üzerine hayatı boyunca iki kez yıldırım düşmesi ihtimali dokuz milyonda bir. Bir kişiye piyangoda büyük ikramiye çıkması ihtimali de 302 milyonda bir.

Kaynak: BBC Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
Thelma Chiaka altız doğum

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