"Dünya Barış Ormanları" için şehir şehir gezip fidan dikiyor

"Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. Bugün Bitlis'e geldim. 8. projemi gerçekleştiriyorum. Bugüne kadar yaptığım projelerden en özeli buydu. Hem genç arkadaşlarımla çevre temizliği yaptık hem de kalabalık bir şekilde fidan diktik. Bu sayede doğaya bir katkı sunacağız. Bugüne kadar yaptığım etkinlikler içinde en kalabalığı oldu. Projeme destek vermeleri beni çok mutlu etti. Yarın buradan otostop yaparak Hakkari'ye gideceğim."

Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran da belediye olarak Yunus Emre Karaca'nın projesine destek verdiklerini kaydetti.

