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'Dünya beni sevmiyor' dedi ve Seyhan Nehri'ne atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

Adana'da 'Dünya beni sevmiyor' diyerek, Seyhan Nehri'ne atlayan 55 yaşındaki Süleyman K.'yi çevredekiler kurtardı.

Olay, Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Nehir kıyısında alkol alan Süleyman K., bir süre sonra "Dünya beni sevmiyor" diye bağırıp, suya atladı. Nehir suyunun az ve akıntısız olması nedeniyle köprü kapaklarına kadar yüzen Süleyman K., bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Bu sırada çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verip, suya girerek Süleyman K.'yi kıyıya çıkardı.

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Olay yerine sevk edilen ambulansla Süleyman K. hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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