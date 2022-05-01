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Dünya bu genci konuşuyor! İki kez öldü

01.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn Peakman, iki kez öldü ve herkesin dünya çapında konuştuğu bir isim olmayı başardı. Onun hayatla zorlu mücadelesinin hikayesi ise okuyanları hayrete düşürdü. İşte yetenekli bir futbolcu olan 20 yaşındaki Peakman'ın hikayesi...

Dünya bu genci konuşuyor! İki kez öldü

20 yaşındaki futbolcu Brooklyn Peakman'ın başına gelenler dünya çapında ses getirdi. Kuzey Galler'deki Prestatyn Kasabası'nda oynayan Peakman, iki kez öldü. Peki bu nasıl oldu? Onun zorlu ama hayata var gücüyle sarılan hikayesini okuyunca şaşkına döneceksiniz...

TEKNİK OLARAK İKİ KEZ ÖLDÜĞÜ KAYDEDİLDİ

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Brooklyn Peakman, kalp rahatsızlığından dolayı yapılan 19 saatlik operasyon sırasında iki kez öldü ve komaya girdi.

Peakman, tam olarak kendisini 17 dakika boyunca teknik olarak ölü bırakan bir felç geçirdi ve ameliyatının ters gitmesi sonucu komada kaldı.

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Yetenekli kalecinin ailesine, iyileşmesinin pek mümkün olmadığı söylendi. Fakat büyük bir mucize yaşandı ve Noel'de komadan çıktı. Ama acil bir kalp nakline ihtiyacı olduğu konusunda uyarıldı.

DOĞDUĞUNDAN BERİ SÜREN BİR MÜCADELE

Kalp ameliyatı sırasında iki kez "öldükten" sonra organ nakline ihtiyaç duyan futbolcunun mücadelesi ise aslında daha doğduğu an başlamıştı. Doğumda kalp rahatsızlığı geçirmiş ve doğduktan sonraki bir gün içinde iki ameliyat olmuştu. Peakman'ın kalbinin iki ana kan damarı ters yöndeydi ve bu da kanının yanlış yönde akmasına neden oluyordu.

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Yeni bir organa sahip olmadan önce ise gencin hayatını kurtaracak iki ameliyatı iptal edildi. İlki genç Brooklyn'in göğsü açılmışken iptal edildi. İkincisinde ise doktorlar, donör organın eşleşmesini yetersiz buldu. Fakat yaşanan iptallerden sonra başarıya ulaşıldı. Brooklyn sonunda başarılı bir operasyon geçirdi. Peakman yeni organına ise “Paddy” adını verdi.

"YENİ KALBİM BELKİ SEVMEZ" DİYEREK HAREKETE GEÇTİ!

Genç, organ naklinden önce ise büyük bir mutluluk yaşadı. Okulda tanıştığı 18 yaşındaki kız arkadaşı Ellie Spencer'a evlenme teklif etti. Karantina boyunca Brooklyn ve annesi Kelly ile birlikte yaşayan Ellie, "Evet dediğimde gülümsedi, sanırım bu onu rahatlattı. Ölüme bu kadar yaklaştıktan sonra oldukça endişeliydi." diyerek o anları anlattı.

Hayat mücadelesini sürdürmeye çalışan Peakman ise yeni bir kalbe ihtiyacı olduğunu söylediklerinden sonra, Ellie'ye yeni kalbinin onu sevmemesi ihtimaline karşı nişanlanmalarının daha iyi olacağını söylediğini kaydetti.

FUTBOL OYNAYAMAYACAK AMA...

Ameliyatı, Brooklyn'in bir daha futbol oynayamayacağı anlamına geliyordu. Fakat o futbol tutkusundan vazgeçmiyor. Hala bir koç olma konusunda hırsı var. Yeni bir kalbi olduğunu söyleyen genç Peakman, "Bu, operasyonumdan önce yapamadığım birçok şeyi yapabileceğim anlamına geliyor" diyerek adeta yeni hayatında yapacaklarına dair bir ön izleme sundu.

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