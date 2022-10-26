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Dünya bu saldırıyı konuşuyor! İran Cumhurbaşkanı'ndan sert sözler! 'Kesinlikle cevapsız kalmayacak'

26.10.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne silahlı saldırı düzenlenmiş, ikisi çocuk 15 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Şah Çerağ türbesine yönelik gerçekleşen saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan terör örgütü DEAŞ, yazılı açıklama yaptı ve saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Dünya bu saldırıyı konuşuyor! İran Cumhurbaşkanı'ndan sert sözler! 'Kesinlikle cevapsız kalmayacak'

İran’ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yazılı açıklama yaptı. Reisi, “Şah Çerağ Türbesi’nde bir grup insanın şehit olması ve yaralanmasından dolayı bu kişilerin ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullanarak, “İran İslam Devrimi düşmanlarının işlediği suçlar listesine bir suç daha eklendi ve Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik gerçekleşen bu saldırı kesinlikle cevapsız kalmayacak” dedi.

'BU KÖTÜLÜK CEVAPSIZ KALMAYACAK'

Reisi, “Tecrübeler, İran'ın düşmanlarının, ulusun birleşik saflarında bir bölünme oluşturmayı başaramadıkları için şiddet ve terör yoluyla intikam aldıklarını gösteriyor. Bu kötülük kesinlikle cevapsız kalmayacak ve güvenlik ve kolluk kuvvetleri saldırıyı tasarlayan ve parmağı olan herkese bir ders verecek” ifadelerini kullandı.

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SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ ise, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Şah Çerağ türbesine 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. (İHA)

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