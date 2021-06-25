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Dünya bu skandalı konuşuyor! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock eşini danışmanıyla aldattı

25.06.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde aldığı kararlarla sık sık gündeme gelen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu kez dünyanın konuşacağı bir skandalla gündeme geldi. Bakan eşini, danışmanı Gina Coladangelo ile eşini aldattı.

Dünya bu skandalı konuşuyor! İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock eşini danışmanıyla aldattı

Koronavirüs pandemisinde aldığı kararlarla tepki çeken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu kez çok daha farklı bir olayla dikkatleri üzerine çekti. Bakanı bu kez kuşkusuz sadece İngiltere değil, tüm dünya basını konuşmaya başladı.

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İhanet haberiyle gündeme gelen Matt Hancock, 47 yaşındaki danışmanı Gina Coladangelo ile gizli bir ilişki yaşarken yakalandı. 42 yaşındaki bakan ve danışmanı Sağlık Bakanlığı'nın Londra Genel Merkezi'ndeki ofisinde öpüştüğü anlar medyaya servis edildi.

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AÇIKLAMASI MERAKLA BEKLENİYOR

15 yıllık karısını evli olan Coladangelo ile aldatan bakanın, ihanet skandalına karşı nasıl bir açıklama yapacağı merak konusuylen bakanın eşi Martha Hancock'un bu sabah üzgün olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Aldatma
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