Dünya bunu konuşuyor... ABD basınından bomba iddia! "Kuzey Kore ile Rusya arasında silah sevkiyatı başladı"

Rusya ile Kuzey Kore arasında Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşme ve akabinde imzalanan silah anlaşması Batılı devletleri ayağa kaldırmıştı. Anlaşma sonrasında ABD ve Güney Kore cephesinden zehir zemberek açıklamalar gelmişti.
Amerikan yayın organı CBS News'te bugün çıkan iddialara göre, imzalanan silah anlaşmasının aktive edildiği ve Pyongyang'ın, Moskova'ya silah göndermeye başlandığı ileri sürüldü.
Haberde, Kuzey Kore'nin göndermeye başladığı öne sürülen silahlar karşılığında Rusya'dan ne aldığı ya da söz konusu sevkiyatın "uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı" olduğu konusunda netlik olmadığı iddiası paylaşıldı.
Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.
Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.
ABD, Güney Kore ve Japonya, Kim ve Putin'in görüşmesinde "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını istişare etmesine tepki göstermişti. (AA)