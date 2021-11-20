Dünya Çocuk Hakları Günü fotoğraflı mesajları ve sözleri! Çocuk Hakları Günü neden kutlanır?

Çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajlar ve sözlerle daha bir anlamlı oluyor. İlk olarak 1989’da kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Günü’nde mesajlar ve sözler sosyal medyada kullanıcılar tarafından ilgi görüyor.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı...

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu olsun.

Mutlu ve özgür çocukların yaşayacağı sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri… Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sağlamak umuduyla Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Çocuk umuttur, Sevgidir çocuk. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor ve tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. (M.Kemal ATATÜRK) Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Tüm çocukların gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) tarafından ‘’Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’’ imzalanmış ve o tarihten günümüze dek 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmıştı.

Çocuk hakları, kanunen ve ahlaki olarak dünyadaki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; sağlık, eğitim, barınma; yaşama, psikolojik, fiziksel ya da cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.



