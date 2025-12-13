Dünya devi şirkete 'bebek pudrası' davası: 40 milyon dolar ceza kesildi!

ABD’de görülen davada bir bebek pudrasının yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla iki kadına toplam 40 milyon dolar tazminat ödeme kararı verildi.

JÜRİDEN MİLYON DOLARLIK KARAR

Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada jüri, Monica Kent’e 18 milyon dolar, Deborah Schultz ve eşine ise 22 milyon dolar tazminat verilmesine hükmetti. Karar, şirketin talk bazlı bebek pudrasının kanser riskine ilişkin yeterli uyarıda bulunmadığı gerekçesine dayandırıldı.

"1960’LARDAN BERİ BİLİYORLARDI" İDDİASI

Davacıların avukatı Andy Birchfield, şirketin ürünlerinin kanser riski taşıdığını 1960’lı yıllardan beri bildiğini savundu. Birchfield, jüriye hitaben yaptığı konuşmada şirketin bu bilgiyi gizlemek için uzun yıllar çaba harcadığını öne sürdü.

TÜKETİCİLER UYARILMADI

Jüri, şirketin talk pudra bazlı ürünlerinin tehlikeli olabileceğini yıllardır bildiği halde tüketicileri uyarmadığı sonucuna vardı. Bu durum, tazminat kararında belirleyici oldu.

İKİ KADINA DA YUMURTALIK KANSERİ TEŞHİSİ

Mahkeme kayıtlarına göre Monica Kent’e 2014’te, Deborah Schultz’a ise 2018’de yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Her iki kadının da yaklaşık 40 yıl boyunca banyo sonrası o şirketin bebek pudrasını kullandığı belirtildi.

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ

Dava dosyasında, iki kadının da kanser tedavisi kapsamında büyük cerrahi operasyonlar geçirdiği ve onlarca kez kemoterapi gördüğü bilgisi yer aldı.

ŞİRKET TEMYİZE GİDECEK

Şirket karara sert tepki gösterdi. Şirketin küresel dava süreçlerinden sorumlu yöneticilerinden Erik Haas, kararın temyize taşınacağını belirterek, "Bu istisnai olumsuz kararın temyizde bozulmasını bekliyoruz" dedi.

BİLİMSEL BAĞ TARTIŞMASI

Şirket avukatı Allison Brown, duruşmada Kent ve Schultz’un kanserlerinin pudradan kaynaklandığını iddia eden tek tarafın davacı avukatları olduğunu savundu. Brown, ABD’de hiçbir sağlık otoritesinin talk pudra ile yumurtalık kanseri arasında kesin bir bağ kurmadığını ifade etti.

67 BİNDEN FAZLA DAVA DAHA VAR

Şirket, talk bazlı ürünler nedeniyle kansere yakalandığını öne süren 67 binden fazla davacıyla karşı karşıya. Şirket, ürünlerinin güvenli olduğunu ve asbest içermediğini savunuyor.

SATIŞLAR DURDURULDU, İFLAS GİRİŞİMİ REDDEDİLDİ

Şirket, 2020 yılında ABD’de talk bazlı bebek pudrası satışını durdurarak ürünü mısır nişastası bazlı bir versiyonla değiştirdi. Davaları toplu şekilde çözmek amacıyla başvurulan iflas girişimi ise federal mahkemeler tarafından üç kez reddedildi. Son ret kararı nisan ayında verildi.