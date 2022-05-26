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Dünya Dracula Günü nedir? 26 Mayıs neden Dünya Dracula Günü olarak anılıyor? Dracula kimdir?

26.05.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Dracula Günü, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. 2014 yılından beri her sene bugün tıpkı Cadılar Bayramı'nda (Halloween) olduğu gibi birçok kişi kostüm giyim, korku türündeki vampir filmlerini seyrediyor. Peki Dünya Dracula Günü nedir? 26 Mayıs neden Dünya Dracula Günü olarak anılıyor? İşte detaylar....

Dünya Dracula Günü nedir? 26 Mayıs neden Dünya Dracula Günü olarak anılıyor? Dracula kimdir?

Dünya Dracula Günü nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu gün 2014 yılından beri “World Dracula Day” olarak anılıyor. Peki 26 Mayıs neden Dünya Dracula Günü olarak anılıyor? İşte detaylar...

DRACULA GÜNÜ NEDİR?

Dracula, Bram Stoker tarafından yazılmış bir eserdir. Stoker kitabı, Eflak Prensi III. Vlad’dan esinlenerk yazmıştır. Kitap 26 Mayıs 1897 yılında yayımlanmıştır. Bu sebeple bu kült eserin sevenleri 2014 yılından bu yana her sene bu gün tıpkı Cadılar Bayramı’nda olduğu gibi kostümler giyiyor, vampir filmleri izliyor.

26 MAYIS NEDEN DRACULA GÜNÜ OLARAK ANILIYOR?

26 Mayıs'ın Dünya Dracula Günü olarak anılmasının sebebi Bram Stoker’in Dracula adlı kült kitabını 26 Mayıs 1897 yılında yayımlamış olmasıdır.

DRACULA KİMDİR?

Dracula (Kont Vlad Dracula) Ulah Prensi III. Vlad’dan esinlenerek yazıldı. İlk film uyarlaması 1931 yılında çekildi. 1958 yılında ise Christopher Lee’nin başrolünde yer aldığı, Dracula ve Dr. Van Helsing’den bahseden bir film olan “Horror of Dracula” yayınlandı.

1979 yapımı “Dracula” filminde ise Frank Langella ve Laurence Olivier gibi isimler oynadı.

1992 yapımı “Dracula” filmi için ise yönetmen Francis Ford Coppola’nın oyuncularına 2 gün boyunca Stoker’in romanını okuttuğu biliniyor.

BRAM STOKER KİMDİR?

Bram Stoker ya da tam adıyla Abraham Bram Stoker 8 Kasım 1847 yılında İrlanda'da dünyaya geldi.

Dünyanın en çok bilinen romanlarından Drakula (1897) ‘nın yazarı olan Stoker, yaşadığı dönemde ünlü oyuncu Henry Irving’in kişisel asistanı ve Irving sahibi olduğu Lyceum Tiyatrosu'nu yöneticisi olarak tanınmıştır.

Bram Stoker'ın eserleri:

Drakula
Denizin Esrarları (The mistery of the sea, 1902)
Yedi Yıldızlı Mücevher (The Jevel of Seven Stars, 1904)
Kefenli Kadın (Lady of the Shroud, 1909)
Beyaz Solucanın İni (The Laires there from)

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