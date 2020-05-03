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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 13:34 | Son Güncelleme

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti

Koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 500 bin 379'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 877 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (56 bin 714), Belçika (49 bin 906), Peru (42 bin 534), Hollanda (40 bin 236), Hindistan (39 bin 980), İsviçre (29 bin 817), Ekvador (27 bin 464), Suudi Arabistan (25 bin 459), Portekiz (25 bin 190), Meksika (22 bin 88), İsveç (22 bin 82), İrlanda (21 bin 176), Pakistan (19 bin 103), Şili (18 bin 435), Singapur (18 bin 205), İsrail (16 bin 193), Belarus (15 bin 828), Avusturya (15 bin 558), Japonya (15 bin 283), Katar (14 bin 872), Birleşik Arap Emirlikleri (13 bin 599), Polonya (13 bin 375), Romanya (12 bin 732), Ukrayna (11 bin 913), Endonezya (10 bin 843) ve Güney Kore (10 bin 793)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 245 bin 38 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 128 bin 298 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 127 bin 43 aktif enfekte kişi bulunuyor.

(AA)

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