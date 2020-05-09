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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2020 00:12 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyonu aştı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 273'e ulaştı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE ABD

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 317 bin 852 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 260 bin 117 ile İspanya, 217 bin 185 ile İtalya, 211 bin 364 ile İngiltere, 187 bin 859 ile Rusya, 176 bin 79 ile Fransa, 170 bin 489 ile Almanya, 141 bin 88 ile Brezilya, 135 bin 569 ile Türkiye ve 104 bin 691 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 886 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (66 bin 313), Peru (61 bin 847), Hindistan (59 bin 693), Belçika (52 bin 11), Hollanda (42 bin 93), Suudi Arabistan (35 bin 432), Ekvador (30 bin 298), İsviçre (30 bin 207), Meksika (29 bin 616), Portekiz (27 bin 268), Pakistan (26 bin 435), Şili (25 bin 972), İsveç (25 bin 265), İrlanda (22 bin 541), Singapur (21 bin 707), Belarus (21 bin 101) ve Katar (20 bin 201)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 275 bin 423 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 375 bin 748 kişi iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 349 bin 102 aktif enfekte kişi bulunuyor.

(AA)

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