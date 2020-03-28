HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 21:34 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı

kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 299'a, vaka sayısı 650 bin 913'e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 23 kişiyle İtalya'da gerçekleşti.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 5 bin 812 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 295 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınından ötürü en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 517 kişi ile İran, beşinci ülke ise 2 bin 314 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Son dakika Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mehmet Öz ve Nusret: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Mehmet Öz ve Nusret: Panik yapmayın bu virüsü boğacağız

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

Duyan şoke oldu! 350 liradan satılıyor

Duyan şoke oldu! 350 liradan satılıyor

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Merkel kendisini karantinaya almıştı! Koronavirüs test sonucu belli oldu

Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi

Fransa'da can kaybı 2 bin 314'e yükseldi

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde isyan! Polise saldırıp bariyerleri yıktılar

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 23'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 10 bin 23'e yükseldi

Almanya’da taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

Fransızların yüzde 26'sı Covid-19’un laboratuvarda üretildiğine inanıyor

Onlara göre Covid-19 laboratuvarda üretildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde koronavirüs salgını sonrası sokaklar boş kaldı

O ülkede 2 kişi hayatını kaybedince sokaklar bomboş kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.