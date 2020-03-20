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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 08:51 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından kaynaklı ölümlerin sayısı 10 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde görülen ve hızla yayılan koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Neredeyse dünyanın her yerine yayılan virüs nedeniyle her gün yüzlerce insan hayatını kaybediyor ve aynı şekilde yüzlerce insan da salgına yakalanıyor.

Gelen son verilere göre ise ölü sayısı korkunç boyutlara ulaşmış durumda. worldometers adlı internet sitesine göre dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Toplam vaka sayısı ise 250 bine yaklaştı.

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