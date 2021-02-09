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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 79 milyonu geçti

09.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 79 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 79 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 79 milyon 18 bin 603'ü iyileşti.

ABD'de 17 milyon 531 bin 152, Hindistan'da 10 milyon 554 bin 554, Brezilya'da 8 milyon 447 bin 645 ve Rusya'da 3 milyon 493 bin 886 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 449 bin 273 kişi sağlığına kavuştu.

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İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 113 bin 523, Almanya’da 2 milyon 57 bin 300, Kolombiya’da 2 milyon 34 bin 228, İngiltere'de 1 milyon 950 bin 886, Arjantin'de 1 milyon 786 bin 178, Meksika'da 1 milyon 501 bin 580, Güney Afrika'da 1 milyon 363 bin 947 ve Polonya'da 1 milyon 317 bin 474’e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 631 bin 40 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 107 milyon 137 bin 839’a ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 340 bin 535 kişi hayatını kaybetti. (AA)

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