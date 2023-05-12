HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni! Doktorlar yakında teşhisi için yapay zekayı kullanabilir

Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni! Doktorlar yakında teşhisi için yapay zekayı kullanabilir

12.05.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kesin sayılar ülkeden ülkeye değişebilir ve farklılık gösterebilir olsa da her yıl çok sayıda kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp krizi dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni. Ancak doktorlar yakında kalp krizlerini teşhis etmek için yapay zekayı kullanabilir. Çünkü İngiliz basınında çıkan yeni bir haberde, yeni bir yapay zeka aracı sayesinde kalp krizlerinin yakında her zamankinden daha hızlı ve doğru bir şekilde teşhis edilebileceği söyleniyor.

Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni! Doktorlar yakında teşhisi için yapay zekayı kullanabilir

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, araştırmacılar, acil servis üzerindeki baskıyı azaltabilecek bir algoritma geliştirdi. Çalışma, mevcut test yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bu algoritmanın %99,6 doğruluk oranıyla kalp krizini daha fazla sayıda hastada elemeyi (dışlamayı) başardığını gösteriyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTABİLİR, HIZLA BELİRLEYEBİLİR!

Edinburgh Üniversitesi'nden olan ekip, kalp krizini hızlı bir şekilde dışlama, ekarte etme, eleme yeteneğinin hastane başvurularını büyük ölçüde azaltabileceğini ve eve güvenli şekilde gönderilebilecek hastaları hızla belirleyebileceğini belirtti.

1

Kalp krizi teşhisi için mevcut altın standart, kandaki troponin proteini seviyelerinin ölçülmesini içeriyor. Ancak her hasta için aynı eşik değeri kullanılıyor. Bu da troponin seviyelerini etkileyen yaş, cinsiyet ve diğer sağlık sorunları gibi faktörlerin dikkate alınmadığı tartışmasını ortaya çıkartıyor. Bu durumun ise kalp krizi teşhislerinin doğruluğunu etkilediği söyleniyor.

Önceki araştırmalar, kadınların yanlış bir ilk teşhis alma ihtimalinin yüzde 50 daha fazla olduğunu ve yanlış teşhis konulan hastaların 30 gün sonra ölme riskinin yüzde 70 daha yüksek olduğunu göstermişti.

2

"BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Ekip ise CoDE-ACS adını verdikleri yeni algoritmalarının bunu önlemek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Aktarılan bilgiye göre yeni algoritma, İskoçya'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran 10.038 hastadan elde edilen veriler kullanılarak geliştirildi.

Araştırmayı yöneten Profesör Nicholas Mills, "Kalp krizi nedeniyle akut göğüs ağrısı çeken hastalar için erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır. Ne yazık ki, birçok durum bu yaygın semptomlara neden olur ve teşhis her zaman kolay değildir. Klinik kararları desteklemek için veri ve yapay zekadan yararlanmak, hasta bakımını ve yoğun acil servislerimizdeki verimliliği iyileştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir." dedi.

3

Araştırmayı finanse eden İngiliz Kalp Vakfı'nın (British Heart Foundation) Tıbbi Direktörü Profesör Sir Nilesh Samani ise "Teşhis koymak için gereken süreyi kısaltabilir ve hastalar için çok daha iyi olabilir." şeklinde konuştu.

Yapay zeka aracının doktorların aşırı kalabalık acil servisler üzerindeki baskıyı azaltmasına yardımcı olup olamayacağını değerlendirmek için şu an İskoçya'da klinik denemeler yapılıyor.

Bulgular ise Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ChatGPT ile sahte haber üretince... İlginç olay!ChatGPT ile sahte haber üretince... İlginç olay!
Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştıKılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Ankara mitingi iddialarına Muharrem İnce’den açıklama geldi: Haberim yok!

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

Seçim akşamı uyarısı çok konuşulmuştu! "Derhal müdahil olacaklar"

Seçim akşamı uyarısı çok konuşulmuştu! "Derhal müdahil olacaklar"

İlginizi Çekebilir

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Dünya basınını onu konuştu!

Dünya basınını onu konuştu!

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Trafik cezası ele verdi! Kocasını başka bir kadınla motosiklette görünce...

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.