Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni! Doktorlar yakında teşhisi için yapay zekayı kullanabilir

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, araştırmacılar, acil servis üzerindeki baskıyı azaltabilecek bir algoritma geliştirdi. Çalışma, mevcut test yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bu algoritmanın %99,6 doğruluk oranıyla kalp krizini daha fazla sayıda hastada elemeyi (dışlamayı) başardığını gösteriyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALTABİLİR, HIZLA BELİRLEYEBİLİR!

Edinburgh Üniversitesi'nden olan ekip, kalp krizini hızlı bir şekilde dışlama, ekarte etme, eleme yeteneğinin hastane başvurularını büyük ölçüde azaltabileceğini ve eve güvenli şekilde gönderilebilecek hastaları hızla belirleyebileceğini belirtti.

Kalp krizi teşhisi için mevcut altın standart, kandaki troponin proteini seviyelerinin ölçülmesini içeriyor. Ancak her hasta için aynı eşik değeri kullanılıyor. Bu da troponin seviyelerini etkileyen yaş, cinsiyet ve diğer sağlık sorunları gibi faktörlerin dikkate alınmadığı tartışmasını ortaya çıkartıyor. Bu durumun ise kalp krizi teşhislerinin doğruluğunu etkilediği söyleniyor.

Önceki araştırmalar, kadınların yanlış bir ilk teşhis alma ihtimalinin yüzde 50 daha fazla olduğunu ve yanlış teşhis konulan hastaların 30 gün sonra ölme riskinin yüzde 70 daha yüksek olduğunu göstermişti.

"BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Ekip ise CoDE-ACS adını verdikleri yeni algoritmalarının bunu önlemek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Aktarılan bilgiye göre yeni algoritma, İskoçya'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran 10.038 hastadan elde edilen veriler kullanılarak geliştirildi.

Araştırmayı yöneten Profesör Nicholas Mills, "Kalp krizi nedeniyle akut göğüs ağrısı çeken hastalar için erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır. Ne yazık ki, birçok durum bu yaygın semptomlara neden olur ve teşhis her zaman kolay değildir. Klinik kararları desteklemek için veri ve yapay zekadan yararlanmak, hasta bakımını ve yoğun acil servislerimizdeki verimliliği iyileştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir." dedi.

Araştırmayı finanse eden İngiliz Kalp Vakfı'nın (British Heart Foundation) Tıbbi Direktörü Profesör Sir Nilesh Samani ise "Teşhis koymak için gereken süreyi kısaltabilir ve hastalar için çok daha iyi olabilir." şeklinde konuştu.

Yapay zeka aracının doktorların aşırı kalabalık acil servisler üzerindeki baskıyı azaltmasına yardımcı olup olamayacağını değerlendirmek için şu an İskoçya'da klinik denemeler yapılıyor.

Bulgular ise Nature Medicine dergisinde yayımlandı.



