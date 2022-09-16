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Dünya Güreş Şampiyonası

16.09.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soner Demirtaş'ın bronz madalya şansı sürerken, Feyzullah Aktürk ve Muhammet Karavuş elendi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na erkekler serbest stilde yapılan müsabakalarla devam edildi.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde serbest stil 57, 74 ve 92 kiloda elemeler yapıldı.

74 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş, Özbek Asomiddin Hasanov ve Moldovalı Vasile Diacon'u yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde dünya ikincisi Tajmuraz Mairbekovic Salkazanov'a yenilen Soner, Slovak güreşçinin finale kalmasıyla repesaj hakkı elde etti.

92 kiloda mücadele eden ve ikinci turda İtalyan Simone Iannattoni'yi yenen son Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov'a mağlup oldu.

57 kiloda Kırgız Bekbolot Myrzanazar Uulu ile yaptığı ilk tur maçını kazanan Muhammet Karavuş ise ikinci turda Moğol Zanabazar Zandanbud'a yenildi.

Milli sporcular Feyzullah ve Muhammet, yenildikleri güreşçiler finale yükselemeyince organizasyona veda etti.

Şampiyonada yarın repesajda mücadele edecek Soner Demirtaş'ın yanı sıra 61 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Cavit Acar ve 97 kiloda Mücahit Çelik mindere çıkacak.

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