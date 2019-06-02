Dünya havayolları toplantısı İstanbul Havalimanı tanıtımıyla açıldı

IATA Başkanı Alexandre de Juniac konuşmasında yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek “Talep düşüyor. Henüz yolcu rakamlarına yansımasa da kriz etkisini gösteriyor. Bir taraftan da başta yakıt ve vergiler olmak üzere havayollarının maliyetleri ise yükseliyor” dedi. Bu konuda önemli adımların atılması gerektiğini belirten Başkan Juniac, “Uzun süredir hava kargo, yolcu taşımacılığından daha hızlı büyüyordu. Geçen ay ciddi bir düşüş yaşandı. Bölgesel gelişmelerle kargodaki düşüşün süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

ORTAK KONU BOEING 737 MAX

Arka arkaya gelen iki kazanın ardından Boeing 737 MAX yolcu uçakları yere inmişti. Yaklaşık 3 aydır uçamayan uçaklar ve sonrasındaki belirsizlik de havayollarını korkutuyor. Boeing yetkilileri, bu konuyla ilgili yazılım çalışmalarının tamamlandığını ve havacılık otoritelerinin onayına sunulduğuna bildirdi.

TÜRKİYE’DEN İKİ KATILIM

Toplantıya Türk Hava Yolları’nı Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Onur Havayolları’nı da Genel Müdür Teoman Tosun temsil ediyor. Uluslararası toplantıların temas açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Bolat, “IATA Genel Kurulu’nda aynı zamanda üye olduğumuz Star Alliance havayolu ittifakı üyesi diğer şirketlerle de toplantı yaptık, temaslarda bulunuyoruz” dedi. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun da IATA gibi önemli toplantılarda gelişen ve dünyada önemli bir yere gelen Türk havacılığının daha çok tanıtılması gerektiğine dikkat çekti.

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