Dünya İstanbul belediye başkanlığı seçim sonuçları için ne dedi?

Genel olarak İstanbul belediye başkanlığı sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AK Parti için 'büyük bir yenilgi' olduğu yorumunu yaptı.

BBC

İngiliz yayıncı kuruluş BBC İstanbul için yenilenen belediye başkanlığı sonuçlarına göre iktidar partisi AK Parti'nin İstanbul'un kontrolünü kaybettiğini yazdı.

Yayınlanan haberde BBC "Bu seçim Erdoğan için kilit önemde bir sınav" dedi.

GUARDIAN

Bir diğer İngiliz yayıncı Guardian, bu seçim sonuçlarına göre ikinci kez İstanbul'u kaybetmenin Ak Parti için utanç verici olduğunu yazdı.

Guardian haberinde "Bu seçim sonuçlarının Erdoğan'ın partisi AK Parti'nin geleceği için dramatik sonuçları olacaktır" yorumunda bulundu.

HAARETZ

İsrail menşeli yayın kuruluşu Haaretz, Millet ittifakının, Mart ayında sürpriz şekilde kazanan adayı İmamoğlu'nun ikinci kez zafer kazandığını yazdı. Haaretz bu seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın "bozguna uğradığını" yazdı.

NEW YORK TIMES

ABD'li yayıncı kuruluş The New York Times Türk seçmeninin seçimlerin tekrarlanma kararının ardından Erdoğan'a 'fırça attığını' söyledi.