Dünya Kalp Günü... Uzman isimden kalp sağlığını korumak için öneriler: "Sebze, meyve ve yürüyüş kalbin dostu"

Her yıl 29 Eylül'de kutlanan Dünya Kalp Günü, kalp sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baran Yüksekkaya, kalp hastalıklarının dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirterek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bu hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Her yıl 29 Eylül'de kutlanan 'Dünya Kalp Günü', kalp hastalıklarına dikkat çekmek için önemli bir farkındalık günü olarak öne çıkıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baran Yüksekkaya, kalp hastalıklarının dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, erken önlemlerle bu hastalıkların büyük oranda önlenebileceğini belirtti.

"GÜNDE EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPILMALI"

Sağlıklı bir kalbin temelinde düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenmenin yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Yüksekkaya, "Günde en az 30 dakika yürüyüş, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, tuz ve şeker tüketimini azaltma gibi basit adımlar kalp sağlığını korumada son derece etkilidir" diye konuştu.

"STRES KALBİ ETKİLER"

Kalp sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerin sigara ve alkol tüketimi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yüksekkaya, bu alışkanlıkların bırakılması gerektiğini kaydetti. Uzm. Dr. Yüksekkaya, "Stres yönetiminin de kalp üzerinde doğrudan etkisi vardır. Düzenli uyku ve hobi edinmek stresle başa çıkmada faydalıdır" dedi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Uzm. Dr. Yüksekkaya, "Kalbinizi korumak için yılda en az bir kez kardiyolojik kontrol yaptırın. Erken teşhis hayat kurtarır. Dünya Kalp Günü vesilesiyle herkesin kalbine daha fazla özen göstermesi gerektiğini hatırlaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

