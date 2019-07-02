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Dünya kamuoyunun mültecilere karşı tutumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Ipsos araştırmasına göre Türkiye'den katılımcıların yüzde 63'ü, başka ülke vatandaşlarının savaş veya zulümden kaçmak için Türkiye de dahil başka ülkelere sığınabilmesi gerektiğine inanıyor - Aynı katılımcıların sadece yüzde 29’u ülkeye gelen mültecilerin başarılı bir şekilde uyum sağlayacağı konusunda hemfikir

İSTANBUL (AA) - Ipsos Global Advisor'ın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’den katılımcıların yüzde 63'ü, başka ülke vatandaşlarının savaş veya zulümden kaçmak için Türkiye de dahil başka ülkelere sığınabilmesi gerektiğine inanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan dünya çapında 70 milyon kişi var. Kayıtlı mülteci sayısı ise 25 milyon ve bunların yarısından fazlası 18 yaşın altında. Türkiye ise dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke durumunda.

Ipsos Global Advisor şirketi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesi,18 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında aralarında Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin bulunduğu 26 ülkeden 18 bin 27 bireyle bir araştırma gerçekleştirdi ve mültecilere karşı çeşitli konulardaki algıları ölçtü.

Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden bireylere iletildiği ifade edilirken, global olarak her 10 kişiden 6'sı insanların başka bir ülkeye sığınma haklarının olması gerektiğine inanıyor fakat her 10 kişiden sadece 4'ü bu kişilerin diğer toplumla başarılı bir şekilde uyum sağlayacağını belirtiyor.

Suriye'deki savaşın başlangıcından bu yana 5,6 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek ve komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldığı hatırlatılarak, bu ülkelerden biri olan Türkiye'de 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli sığınmacı bulunduğu belirtildi.

Bu sayıyla Türkiye "misafir" ettiği sığınmacı sayısıyla dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke durumunda.

Ipsos araştırmasına Türkiye'den katılan bireylerin verdiği yanıtların diğer ülkelerden katılanlardan farklılaştığı görülüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin yüzde 63’ü insanların savaş veya zulümden kaçmak için Türkiye dahil başka ülkelere sığınabilmesi gerektiğine inanıyor. Fakat aynı katılımcıların sadece yüzde 29’u ülkeye gelen mültecilerin başarılı bir şekilde uyum sağlayacağı konusunda hem fikir.

Araştırmaya katılan 26 ülkeden vatandaşların, ülkelerine mülteci kabul edilmesi veya edilmemesi konusunda ikiye bölündüğünü saptayan Ipsos, Hindistan, Türkiye ve İsveç'in mültecilere karşı sınırlarını kapatmak isteyen ilk üç ülke olduğunu belirtiyor.

Dünya kamuoyunun yarısı ülkelerine gelen mültecilerin gerçekten mülteci olup olmadığı konusunda emin olmadıklarını belirtiyor. Bu konuda en çok soru işareti Hindistan, Türkiye ve Güney Afrika’da olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Ipsos Global Advisor mülteci Türkiye

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