Dünya Kupası’nın en seksi hayranı seçilmişti! Unvanının hakkını vererek tanga bikinisiyle plajda futbol oynadı

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, 2022 yılında düzenlenen Dünya Kupası’nda tribünde cesur kıyafet seçimleriyle yerini almıştı. Katar’daki organizasyonda dikkatleri üzerine çekerek dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve fenomene dönüşen Knöll, “Dünya Kupası’nın en seksi hayranı” seçilmişti. Knöll unvanının hakkını verircesine Los Angeles’taki bir plajda tanga bikinisiyle futbol oynadığı anlarda çekilen karelerini paylaştı.

HAYRANLARININ NEFESİNİ KESTİ

Los Angeles’taki bir plajda turuncu bikini takımıyla futbol oynadığı anlarda çekilen karelerini paylaşan Knöll gönderisine, “En sevdiğin spor nedir? Benimkini biliyorsunuz” notunu ekledi. Fenomen isim gönderisini futbol topu ve turuncu kalp emojileriyle destekledi.

Knöll’ün cesur paylaşımlarına sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum yağmuru yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne güzel bir oyuncu” yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yeni favori futbolcum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Senin olduğun her maçı izlerim” ifadelerini kullandı.



