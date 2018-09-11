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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kritik uyarı! 'El Nino' yıl sonunda yeniden olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino hava olayının bu yıl sonuna kadar tekrarlama ihtimalinin yüzde 70 olduğunu açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden kritik uyarı! 'El Nino' yıl sonunda yeniden olabilir

BBC'nin haberine göre bu yıla, 2015-2016 yılında oluşan ve Orta ve Doğu Pasifik'te deniz yüzey suyunu ısıtan El Nino'nun tersi atmosfer olayı olan ve "La Nina" olarak adlandırılan hava olayıyla başlandı.

Okyanus yüzey suyunu soğutan La Nina'nın etkisi azalırken WMO, yıl sonuna kadar diğer bir El Nino hava olayının yüzde 70'lik ihtimalle ortaya çıkabileceğini belirtti.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "WMO, öngörülen El Nino'nun, 2015-2016'daki kadar güçlü olmasını beklemiyor ancak yine de önemli etkileri olacaktır." ifadesini kullandı.

Taalas, bu erken öngörülerin birçok can kaybının ve önemli ekonomik kayıpların önüne geçmeye yardımcı olacağını söyledi.

İklim değişikliğinin, El Nino ve La Nina olaylarının yanı sıra dünyanın geleneksel dinamiklerini etkilediğinin altını çizen Taalas, "2018 yılı zayıf bir La Nina olayıyla başladı ancak soğutma etkisi genel ısınma eğilimini azaltmaya yeterli değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Japonya'nın meteoroloji bürosu da El Nino hava olayının, kuzey yarım kürede bu ay ile kasıma kadar yüzde 60'lık ihtimalle ortaya çıkabileceğini belirtti.

Pasifik Okyanusu'nda suların ısınmasına neden olan El Nino, yarattığı etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, su baskınlarına, kuraklıklara, yangınlara ve tarım ürünlerinde kayıplara yol açıyor.

Deniz yüzeyi sıcaklığı ortalamasının Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kısmında alışılmadık derecede artması sonucu oluşan El Nino, 2016'da en çok Afrika, Asya, Pasifik ve Orta ve Güney Amerika ülkelerini etkilemişti.

WMO, Kasım 2016'da, küresel sıcaklığın sanayi öncesi dönemin 1,2 derece üzerinde seyrettiğini açıklamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Meteoroloji Örgütü el nino

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