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Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 18:12 | Son Güncelleme

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Rusya'nın Sibirya bölgesinde bu ay ortalama sıcaklığın geçen aya göre 10 derece yüksek olduğu, sıcak hava dalgasının Kuzey Kutup Dairesinde (Arktik) orman yangınlarına ve deniz buzunun hızlı erimesine yol açtığını bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arktik dünya ortalamasından iki kat hızlı ısınan bir bölge. Bu durum, yerel nüfusu ve ekosistemi etkilediği gibi küresel etkiler de yaratıyor." ifadelerini kullandı.

DENİZ BUZU SEVİYESİ CİDDİ ORANDA AZALDI

Taalas, bölgede sıcak hava dalgası nedeniyle büyük çaplı orman yangınlarına rastlandığını, Rusya'nın Artik sahilindenki Laptev ve Barents denizlerinde hazirandan bu yana deniz buzu seviyesinin ciddi oranda azaldığını belirtti.

Stratosferde batı yönlü esen jet akımı rüzgarlarının yönünün kuzeye doğru kayması nedeniyle Sibirya üzerinde engelleyici bir basınç sistemi oluştuğunu kaydeden Taalas, insan müdahalesinden kaynaklanan küresel ısınmanın etkisi olmadan sıcaklık artışının bu denli yüksek olmasının mümkün olmayacağını vurguladı. (AA)

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