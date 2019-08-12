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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden bazı ülkelere siyonist projeye hizmet etme suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 01:08 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden bazı ülkelere siyonist projeye hizmet etme suçlaması

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, bazı ülkeleri, siyonist projeye hizmet etmekle suçladı.

Karadaği Kurban Bayramı münasebetiyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına yer verdi.

Karadaği açıklamasında, "Siyonistler her gün biraz daha cüretkar bir şekilde kutsal mekanlarımıza saldırıyor ve hiçbir ülke liderinden de bir kınamayla karşılaşmıyorlar. Hatta bu ülkeler siyonist projeye hizmette had safhaya varmış durumdalar." ifadesini kullandı.

- Harem-i Şerif'teki Filistinlilere saldırı

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talebinde bulunmuştu.

İsrail polisi de dün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinli yaralanmış, 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

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Ali El-Karadği

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