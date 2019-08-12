Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden bazı ülkelere siyonist projeye hizmet etme suçlaması

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, bazı ülkeleri, siyonist projeye hizmet etmekle suçladı.

Karadaği Kurban Bayramı münasebetiyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına yer verdi.

Karadaği açıklamasında, "Siyonistler her gün biraz daha cüretkar bir şekilde kutsal mekanlarımıza saldırıyor ve hiçbir ülke liderinden de bir kınamayla karşılaşmıyorlar. Hatta bu ülkeler siyonist projeye hizmette had safhaya varmış durumdalar." ifadesini kullandı.

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Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talebinde bulunmuştu.

İsrail polisi de dün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinli yaralanmış, 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

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