Dünya nefesini tuttu! Denizaltında birkaç saatlik oksijen kaldı... Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: "Ufak çaplı bir felaket yaşayabiliriz..."

1912 yılında batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürerken yolcuların oksijeni öğlen 14.00 saatlerinde tükenecek. 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltının bulunması için Boston Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülük ettiği çalışmalara iki uçak ve bir ticari gemi katıldı.

DENİZALTI ÇALIŞANLARI GÜVENLİ DEĞİL DEMİŞTİ...

İki eski OceanGate çalışanı, yıllar önce şirket tarafından istihdam edildiklerinde, şu anda kayıp olan Titan denizaltısının gövdesinin kalınlığıyla ilgili güvenlik endişelerini ayrı ayrı dile getirmişler.

Şirketin eski denizcilik operasyonları müdürü David Lochridge, bir mahkeme dosyasında, enkazını görmek için bir gezi sırasında gemide beş kişiyle Pazar günü ortadan kaybolan Titan'ın güvenliği ve test edilmesiyle ilgili endişeleri dile getirdiği için 2018'de haksız yere işine son verildiğini iddia etti.

Ardından şirket, gizli bilgileri paylaştığını, ticari sırları kötüye kullandığını ve şirketi göçmenlik yardımı için kullandığını ve ardından kovulmak için bir neden ürettiğini iddia ederek işine son verdi ve Lochridge ve karısına 2018 yılında dava açtı.

Lochridge de karşı dava açmıştı.

Davada, Lochridge'in Titan'ın gövdesinde "gövdenin kalınlığı nedeniyle kullanılan yapıştırıcının delaminasyonları, gözenekliliği ve yeterli yapışmaya sahip boşlukları" kontrol etmek için tahribatsız test yapılmadığına dair endişelerini dile getirdiğini söylüyor. Lochridge konuyu gündeme getirdiğinde, kendisine böyle bir testi gerçekleştirmek için hiçbir ekipmanın bulunmadığı söylenmişti.

O MEKTUP ORTAYA ÇIKTI: "UFAK BİR FELAKETE YOL AÇAR..."

Deniz Teknolojisi Derneği (MTS) tarafından Mart 2018'de OceanGate'e gönderilen ve New York Times tarafından deşifre edilen bir mektupta "OceanGate tarafından benimsenen mevcut 'deneysel' yaklaşım... olumsuz sonuçlara (ufak bir felakete kadar) yol açabilir" yazdığı görüldü.

BU OLAY MALZEME KALİTESİZLİĞİNDEN Mİ GERÇEKLEŞTİ?

Denizaltının alışılmadık bir malzemeden inşa edildiği iddia edildi.

Portsmouth Üniversitesi'nde görevli Dr. Nicolai Roterdam, "Tipik olarak, derin deniz araçlarının insanları barındıran kısmı yaklaşık 2 metre çapında titanyum bir küre şeklindedir" dedi.

Karbon fiber, titanyumdan ve çelikten daha ucuz ve son derece güçlü, ancak derin deniz gemileri için geniş çaplı bir şekilde test edilmesi gerekiyor. Bu durum kayıp denizaltı için geçerli olmadı. Gerekli testler sağlanmadı.

OceanGate'in CEO'su Rush Stockton geçen yıl Oceanographic'e yaptığı bir açıklamada, "Karbon fiber, yatlarda ve havacılıkta başarıyla kullanılıyor, ancak mürettebatlı denizaltılarda kullanılmadı" demişti.

