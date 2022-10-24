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Dünya 'Noel Baba' ile ilgili Türkiye'deki keşfi konuşuyor! Sıraya girdiler, çok sayıda başvuru var

24.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili yapılan keşif dünyanın gündeminde... Haber dünyada geniş yankı uyandırırken birçok gazete ve haber sitesi keşfi manşetlerine taşıdı. Dünyanın önde gelen birçok medya kuruluşundan yeni röportaj talepleri gelirken, yurt dışından birçok arkeolog ve araştırmacının da incelemeler yapmak için izin başvuruları yaptığı öğrenildi.

Dünya 'Noel Baba' ile ilgili Türkiye'deki keşfi konuşuyor! Sıraya girdiler, çok sayıda başvuru var

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un mezarının yeri yıllardır gizemini koruyan konular arasında geliyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir keşif dünyanın gündemine oturdu. Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın kabrinin olduğu ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğuna ilişkin keşif geniş yankı uyandırdı. Bu açıklığın bilinçli bırakıldığını aktaran Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadarki en önemli keşif ve bulgulardan birine ulaştıklarını kaydetti. Konuyla ilgili dünyanın önde gelen birçok medya kuruluşundan yeni röportaj talepleri gelirken, yurt dışından birçok arkeolog ve araştırmacının da incelemeler yapmak için izin başvuruları yaptığı öğrenildi.

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"ŞU ANA KADARKİ EN ÖNEMLİ KEŞİF"

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirledi. Bu açıklığın bilinçli bırakıldığını aktaran Kurul Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, Aziz Nikolaos'un mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadarki en önemli keşif ve bulgulardan birine ulaştıklarını kaydetti.

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Prof. Dr. Eravşar, kazılarda Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını da söyledi. Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin, mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eravşar verdiği röportajda, bu alanda kazı çalışmalarını yıllarca gerçekleştiren Prof. Dr. Urs Peschlow, Prof. Dr. Yıldız Ötüken ile Prof. Dr. Sema Alpaslan'ın, son dönem bilimsel danışmanı Doç. Dr. Ebru Fındık'ın ve Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'in titiz, anlamlı ve önemli katkılar sağladığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon sürecini son derece dikkatli ve özenli takip ettiğini belirtti.

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Noel Baba Kilisesi'nde yeni keşif! Aziz Nikolaos'ın mezarının yeri ve ayak bastığı zemin bulunduNoel Baba Kilisesi'nde yeni keşif! Aziz Nikolaos'ın mezarının yeri ve ayak bastığı zemin bulundu

DÜNYADA MANŞET OLDU, SIRAYA GİRDİLER

Ortaya çıkan yeni keşiflerin gündeme getirilmei dünya basınında geniş yankı buldu. Konuya ilişkin Eravşar'la yapılan röportaj, birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de haber oldu, Daily Mail, The Sun, The Express, LBC, Newyork Post, Fox News, Washington Times, News 24 gibi medya kuruluşlarında yayınlandı. Aziz Nikolaos'a ait yeni keşiflerle ilgili dünyanın önde gelen birçok medya kuruluşundan yeni röportaj talepleri gelirken, yurt dışından birçok arkeolog ve araştırmacının da incelemeler yapmak için izin başvuruları yaptığı öğrenildi.

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Aziz Nikolaos'un adını taşıyan Demre'deki kilisede bulunan mezarının olduğu yer, Kudüs'te Hz. İsa'nın bedeninin gömülüp göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariye benzetiliyor. Kutsal Kabir Kilisesi'nde Hz. İsa'nın çarmıhtan sonra konulduğuna inanılan kabrin tam üzerine gelen ve göğe yükseldiğini simgeleyen açıklık, Aziz Nikolaos Kilisesi'nde de Hz. İsa freskinin bulunduğu kubbenin ortasında yer alıyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Akdeniz Üniversitesi Demre Noel Baba

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