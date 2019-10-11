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Dünya Perinatoloji Derneği’ne Türk Başkan

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

 Yüksek riskli gebeliklerde anne ve bebeğin sağlığının korunması için Perinatoloji alanında yıllardır çalışmalarını sürdüren Türkiye Perinatoloji Derneği Kurucusu Prof.

İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - Yüksek riskli gebeliklerde anne ve bebeğin sağlığının korunması için Perinatoloji alanında yıllardır çalışmalarını sürdüren Türkiye Perinatoloji Derneği Kurucusu Prof. Dr. Cihat Şen, Dünya Perinatoloji Derneği Başkanı seçildi. Prof. Dr. Şen, “Türkiye'deki bilimsel seviyenin gücünün ve ülkemizin dünyadaki saygınlığının bir göstergesi olarak bu derneğe başkan seçildim” dedi.

Türkiye Perinatoloji Derneği Kurucusu ve Memorial Bahçelievler Hastanesi Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi’nde görev yapan Prof. Dr. Cihat Şen, Dünya Perinatoloji Derneği Başkanı (WAPM) seçildi. Prof. Dr. Şen, Madrid’de düzenlenen Perinatoloji Kongresi’nde devraldığı yeni görevi hakkında değerlendirmelerde bulundu ve derneğin hedeflerini ile gerçekleştireceği çalışmaları anlattı.

“4 YIL BOYUNCA DERNEK BAŞKANLIĞI YAPACAĞIM”

Dünya Perinatoloji Derneği'nin dünyanın her ülkesinden üyesi olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Şen, “Her ülkenin perinatoloji alanında doktor ve profesörleri bu derneğin üyesi. Derneğin 22 kişilik konseyi ve her ülkeden bir temsilcisi var. Dernek, her 2 yılda bir başkanını seçiyor. Bu yıl Türkiye'den ben başkan seçildim. Bu Türkiye için ilk örnek. Dernekteki 28 yıllık çalışmalarımdan dolayı ilk defa 2 yıllığına değil 4 yıllığına dernek başkanı seçildim” diye konuştu.

“EŞİT VE İYİ TIP HİZMETİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Derneğin gebelikle ilgili bilimsel ve tıbbi son gelişmeleri klinik uygulamalara aktardığını ifade eden Prof. Dr. Şen, derneğin hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Türkiye'deki bilimsel seviyenin ve Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının gücünü göstermek amacıyla derneğe başkan seçildim. Dernek ve üyelerinin benden beklentileri yüksek. En son gelişmelerin doktorlara aktarılması ve dolayısıyla bunun gebe sağlığına yansımasını sağlamak için hazırladığım projelerim var. Gerek Orta Doğu, gerek Afrika, gerekse Asya ülkelerinde mezuniyet sonrası eğitim ve kurs programları düzenliyoruz. Oradaki doktorların kendi ülkelerinin gerçeğine göre eğitimi sağlanıyor. Bir teknolojik gelişme o ülkede uygulanamıyorsa (anne karnında bebek ameliyatları gibi) o zaman bu tedavilerin yapıldığı merkezlerde bu hastalara öncelik veriyoruz. Bu merkezlerden biri de Türkiye yani İstanbul. Ben de Türkiye'de o tedavi merkezlerinin başındayım. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde imkanı olmayan ya da o ülkede yapılmayan tedavilerin hastalarını bu merkezlere yönlendiriyoruz. Dünyanın her yerinde eşit ve iyi tıp hizmeti sunulması için de aracılık ediyoruz.”

ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ANNE BEBEK ÖLÜM ORANLARI İLE ÖLÇÜLÜYOR

Anne ve bebek ölümleri oranının bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verdiğini belirten Prof. Dr. Şen, “Gebelik süreci boyunca annenin ya da annenin karnındaki bebeğin bir sağlık sorunu varsa ve bunun teşhis edilmesi ve anne karnındayken tedavi edilmesi durumunda bunun için bir deneyim ve özel birikim gerekiyor. İşte bu sorunlarla ilgilenen sorunların giderilmesine öncülük eden bir bilim dalı perinatoloji. Dünyada perinatoloji uzmanlığı gelişmekte olan ülkelerin yarısında var. Bunlardan biri de Türkiye. Bu bir gelişmişlik ifadesi. Perinatol sonuçlar bir ülkenin gelişmişliğini gösteren tek kıstas. Türkiye'de anne karnında bebek ölümleri Avrupa düzeyine indirildi. Yeni doğan bebekleri kaybetme olasılığı Avrupa düzeyine indirildi. Bir tek sık sezaryen nedeniyle oluşan ciddi problemler var. Bu tür hastaların doğumda kanamaları oluyor. Burada anneyi kaybetme ihtimali var. Bu dünyanın pek çok ülkesinde sorun. Eğer bu tür gebelikleri anne karnındayken gebeliğin sonuna gelmeden teşhis edebiliyoruz. Ona uygun hazırlık yapıp uygun hastanede doğurtuyoruz. Bu vakalar önceden belirlenip imkanların olduğu hastanede doğum yapılması sağlanırsa bu bebekleri anne karnında kaybetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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