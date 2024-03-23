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Dünya, Putin'in ne söyleyeceğine kilitlenmişti! İlk açıklama geldi: Herkesi tespit edip cezalandıracağız

23.03.2024 16:00
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Rusya dün akşam saatlerinde kanlı bir terör saldırısına uğramıştı. Korkunç görüntülerin kaydedildiği olayda teröristler ellerindeki uzun namlulu silahlarla bir konser salonunu basmış ve 143 kişiyi vahşice katletmişti. Saldırı sonrası teröristler Rus İstihbarat Merkezi tarafından yakalanmıştı. Dünya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hamlesini merak ediyordu. Putin, beklenen açıklamayı az önce yaptı. İşte açıklamanın detayları!

Dünya, Putin'in ne söyleyeceğine kilitlenmişti! İlk açıklama geldi: Herkesi tespit edip cezalandıracağız

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 145 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Son dakika verilerine göre ölü sayısının 143'ü bulduğu bildirildi.

Olay sonrası konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

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UKRAYNA: EN UFAK BİR BAĞLANTIMIZ YOK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkelerinin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısıyla "en ufak bir bağlantısı bulunmadığını" belirtti.

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ABD VATANDAŞLARINI UYARMIŞ!

ABD Büyükelçiliğinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Moskova'daki vatandaşlarını konser salonlarından uzak durmasını konusunda uyardığı ortaya çıktı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tüm dünyanın bu saldırıyı kınaması gerekiyor" denildi. ABD'den gelen açıklamada ise "Görüntüler çok korkunç ve izlemesi zor. Korkunç silahlı saldırının kurbanlarının acısını paylaşıyoruz, zor bir gün" ifadeleri kullanıldı.

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FAİLLER YAKALANDI

Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili 11 kişi yakalandı. Yakalananların 4'ünün saldırıyla doğrudan bağlantısı olduğu bildirildi.

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ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart’ın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık. (Moskova'daki terör saldırısı) Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız. İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin saldırı
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