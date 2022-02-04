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Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa Covid ile mücadelede 'ateşkes' dönemine giriyor

03.02.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın Covid ile mücadelede sakin bir döneme gireceğini söyledi. Birçok Avrupa ülkesi Covid kısıtlamalarını gevşetiyor ya da son vermeye hazırlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa Covid ile mücadelede 'ateşkes' dönemine giriyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'nın yakında Covid-19 pandemisinde "uzun bir sükunet dönemine" girebileceğini söyledi.

Dr. Kluge, buna gerekçe olarak yüksek aşılanma oranlarını, kışın yakında sone erecek olmasını ve Omicron varyantının çok ağır geçmemesini gösterdi.

WHO Avrupa Direktörü, "Korunma oranının yüksek olduğu bu dönem, bize kalıcı barış getirecek bir ateşkes olarak görülmeli" dedi.

Dr. Kluge'nin açıklamasına göre Avrupa'da geçen hafta tespit edilen yeni vaka sayısı yaklaşık 12 milyon.

Ancak bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olmasına rağmen, hastanede yoğun bakım görmesi gereken hasta sayısında önemli bir artış olmadı.

Kluge'nin açıklaması bazı Avrupa ülkelerinin Covid kısıtlamalarını kaldırdığı bir döneme rastladı. İngiltere'de Covid kısıtlamaları gevşetildi.

Danimarka hafta başında maske takmak da dahil tüm kısıtlamalara son verdi.

Danimarka'da vaka sayısı hala yüksek olmasına rağmen, yetkililer virüsün artık kritik bir tehdit olarak görülmediğini söylüyorlar.

Danimarka'dan sonra Norveç de kuralları gevşetti.

İsveç ise 9 Şubat'ta ülkede uygulanmakta olan kısıtlamaların neredeyse tümünün kaldırılacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Pandemi sona ermedi, ancak tamamen yeni bir aşamaya giriyoruz" dedi.

İsveç'te yine de bazı önlemler devam edecek, Covid-19 belirtisi gösterenlerin evden çıkmaması ve aşısız olanların kalabalıkların kalabalıklardan kaçınması yolundaki tavsiyeler ve sınır geçişleri ile ilgili bazı kurallar geçerliliğini koruyacak.

Dr. Kluge de 'ateşkes'ten söz etmesine rağmen, Avrupa ülkelerine aşı kampanyalarını sürdürme çağrısında bulundu.

Kluge, yeni varyantlarla daha önce ihtiyaç duyulan tarzda hayatı aksatan önlemlere gerek kalmadan mücadele edilebileceğine inandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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