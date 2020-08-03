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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede örnek ülkeyi açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 21:18 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Vietnam’ın salgınla mücadele konusunda örnek alınması gereken ülke olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede örnek ülkeyi açıkladı!

Van Kerkhove, bugünkü basın toplantısında, Vietnam’ın hızlı ve geniş kapsamlı hareket ettiğini kaydederek, “Onlar, salgını kontrol altına almaya yardımcı olabilecek sisteme sahipler. Bu, tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem. Vietnam, enfeksiyon hastalıklarla mücadelede devasa deneyime sahip” ifadesini kullandı.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan da Vietnam’ın çok hafif yük ve düşük ölüm oranı olan bir ülke olarak Kovid-19’a hiçbir şans tanımadığını ve büyük vakanın yaşanmasını önlemek için mümkün olan her şey yaptığını vurguladı.

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK ÖLÜM

Vietnam’da uzun aradan sonra ilk kez 31 Temmuz Cuma günü koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi. Yeni salgının merkezi olarak gösterilen Da Nang kentinde, yaklaşık 1.1 milyonluk nüfusun tamamına Kovid-19 testi yapılması planlanıyor.

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