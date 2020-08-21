Dünya Sağlık Örgütü'nden Kovid-19 mutasyonları için özel çalışma grubu

DSÖ Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria Van Kerkhove, Kovid-19 mutasyonlarını belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

Kerkhove, düzenlediği basın toplantısında "Mutasyonları tanımlamak için özel bir çalışma grubu oluşturuldu ve şu anda bu mutasyonların ne anlama geldiğini ve nasıl davrandıklarını daha iyi nasıl anlayacağımızı araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kerkhove ayrıca, mutasyonların Kovid-19 üzerindeki etkisi ve popülasyondaki davranışlarını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

